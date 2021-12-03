Від 1 євро за кубометр: українців налякали грудневою ціною на газ

Українці, що користуються послугами «Нафтогазу» як постачальника останньої надії, з грудня платитимуть за газ по тарифу 30 грн за «куб». Таким чином витрати на газопостачання для пів мільйона сімей зростуть біль ніж удвічі.





Врятувати громадян від катастрофічних сум у платіжках під силу лише Нацкомісії з питань енергетики та компослуг. Вона може суттєво посприяти переведенню тимчасових клієнтів національного постачальника у статус постійних. В такому випадку «Нафтогаз» закріпить за ними стандартну річну ціну 7,96 грн за кубометр пального.

Споживачі, що втратили своїх постачальників та опинилися під опікою НАК «Нафтогазу», за законом мають два місяці на підписання договору з іншою газовою компанією. У цей проміжок часу для них мав би діяти спеціальний тариф – 16,56 грн за куб. м газу. Та за домовленістю із НАКом з 1 грудня така ціна втратить свою актуальність. Постачальник матиме повне право перевести своїх тимчасових клієнтів на гнучку систему оплати, в якій вартість газу постійно змінюватиметься залежно від ринкової ціни.

В таких умовах українці, що опинилися «в підвішеному становищі» платитимуть за газ понад 30 грн за «куб». А якщо ціна на енергоресурс у Європі зросте – тариф цілком може перевищити й 40 грн за кубометр.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, є отримання «Нафтогазом» дозволу від НКРЕКП на переведення тимчасових клієнтів у статус постійних. Тобто постачальник фактично присвоїть собі понад 450 тисяч нових користувачів. При цьому всі домогосподарства, які добровільно-примусово стануть клієнтами НАКу, отримають новий вигідний тариф – 7,96 грн за куб. м.

Наразі в Нацкомісії ще не винесли остаточного вердикту з цього питання. Тож громадянам, що отримують газ від «Нафтогазу» «на пташиних правах», залишається лише з острахом чекати грудневих платіжок.