В Розетке рассказали о своей дальнейшей судьбе в Украине

Компания Розетка возвращается к работе и открывает все уцелевшие торговые точки. Онлайн-ритейлер запускает деятельность даже в самых горячих регионах Украины, которые недавно были деоккупированы, или до сих пор находятся под обстрелами. При этом в Rozetka отмечают, что за полтора месяца войны потеряли существенную часть своих магазинов и складов. Так что возобновить работу необходимо как можно скорее.





Как отметил основатель интернет-магазина Владислав Чечеткин, воспользоваться услугами Rozetka уже в ближайшие дни смогут жители городов на западе и в центре страны. Также открыть свои магазины ритейлер планирует в Сумах, Николаеве, Харькове и Шостке. А еще через неделю-две начнут работать торговые точки в Житомире, Чернигове и Запорожье.

Руководитель Rozetka также отметил, что считает приоритетом организовать работу компании в освобожденных Буче, Ирпене и Гостомеле. Ведь люди должны иметь возможность получать самые необходимые товары и технику.

Чечеткин также сообщил, какие потери нанесла война его бизнесу. В частности, пострадали десятки магазинов сети, а также главный склад Розетка под Киевом. Оборот самого крупного онлайн-магазина Украины уменьшился в 170 раз. Многих работников пришлось уволить или отправить в отпуск за свой счет, ведь платить за их работу компании было просто нечем.

«Все что мы могли сделать, чтобы хоть как-то продолжать работу – это построить бомбоубежища у своих складов. Таким образом сотрудникам, которые все же решались выходить на смену под угрозой обстрелов, по крайней мере, было где спрятаться от вражеских снарядов», – рассказал основатель Розетка.

Еще одной проблемой, с которой компания уже частично справилась, является логистика. Боевые действия на Украине нарушили привычные маршруты доставки, разрушили немало дорог и мостов. Поэтому завоз товара от поставщиков и доставка заказов теперь нуждаются не только в дополнительных усилиях, но и обходятся ритейлеру значительно дороже, чем до войны.

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