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У Росії зупинили продаж турів за кордон

28.03.2022
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літак

Російські туроператори зупинили продаж турів з більшості закордонних напрямів. Про це заявила керівник Ростуризму Заріна Догузова .


За словами Догузової, туроператори ухвалили це рішення виходячи з поточної ситуації з авіарейсами. «Рішення щодо нових польотних програм прийматимуться після того, як ми повернемо всіх своїх туристів додому», — додала вона.

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За словами директора асоціації «Турдопомога», віце-президента російського союзу туріндустрії Олександра Осауленка, учасники турринку вже витратили десятки мільярдів рублів на повернення туристів на батьківщину.

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28.03.2022
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