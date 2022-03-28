У Росії зупинили продаж турів за кордон

Російські туроператори зупинили продаж турів з більшості закордонних напрямів. Про це заявила керівник Ростуризму Заріна Догузова .





За словами Догузової, туроператори ухвалили це рішення виходячи з поточної ситуації з авіарейсами. «Рішення щодо нових польотних програм прийматимуться після того, як ми повернемо всіх своїх туристів додому», — додала вона.

За словами директора асоціації «Турдопомога», віце-президента російського союзу туріндустрії Олександра Осауленка, учасники турринку вже витратили десятки мільярдів рублів на повернення туристів на батьківщину.

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