Украина заняла 77 место в рейтинге “Скорость интернета в мире”

Жалуетесь на медленный интернет? А зря, потому что Украина заняла 77 место в одном из самых необычных рейтингов “Мировой рейтинг скорости интернета”. А это на 15 позиций выше, чем в прошлом году. Исследованием занималась компания cable.co.uk.





Оно получило название Worldwide speed league 2021. Учитывая тот факт, что тестировали 284 страны мира, можно даже порадоваться за себя и посочувствовать другим (исходя из показателей).

Во время исследования в расчет не брали данные об интернете от мобильных операторов. Рассчитывали и определяли скорость, через роутері от местных провайдеров. Так по результатам исследования в этом году показатель в Украине составляет 25,26 Мб/с. Для его вычислениям было сделано более 370 000 тестов.

В Польше этот показатель в 2,5 раза выше и составляет 63,84 Мб / с. Также Украину обошли Словакия, Венгрия, Румыния. Кстати в России показатель не намного выше в Украине, он составляет всего 35,73 Мб/с.

Беларусь не может “похвастаться” высокими результатами, она уступает Украине. Интернет здесь медленнее на 5 Мб/с. Тройка лидеров сегодня состоит из: Джерси, Лихтенштейна и Исландии. Средняя скорость Wi-Fi в этих странах почти в 10 раз выше украинской. Им украинцы могут только позавидовать.

Ценим что имеем, ведь есть страны, которые значительно уступают по показателям. Например, в Эфиопии скорость составляет всего 1,2 мегабита в секунду. В Туркменистане результаты совсем разочаровали, ведь они составляют менее мегабита. А это значит, что здесь могут онлайн смотреть видео, качество которых не превышает 360р. Также стоит учесть те страны, где интернетом пользуются только привилегированные лица, а это примерно 20% от всего населения: Зимбабве, Алжир, Конго, Индонезия и другие.

Возможно после запуска бесплатного интернета от Илона Маска ситуация в корне изменится, но пока делать прогнозы рано.