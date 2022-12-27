Для трьох знаків зодіаку останні дні 2022 року стануть пекельними: кому не пощастить

В останні кілька днів 2022 року деяким знакам зодіаку буде непереливки. За словами астрологів, причина – ретроградний Меркурій в знаку Козерога. Крім того 30 грудня Місяць у Овені саме досягне фази першої чверті, що вплине на імпульсивність представників деяких знаків.

У найгіршій ситуації в цей період опиняться Терези, Водолії та Овени. До самого Нового року вони не зможуть розслабитися та будуть жити в постійному очікуванні біди.

Терези

Останні дні року принесуть Терезам невдачі та життєві випробування. Астрологи попереджають, що 29 грудня у представників знаку можуть виникнути сімейні проблеми. Проте радять не брати їх близько до серця, а головне – спробувати втримати в собі негатив, який буде рватися на волю. Про сказане під час суперечки з коханою людиною чи дітьми Терези згодом можуть гірко пошкодувати. Завдяки поєднанню Венери та Плутону в знаку Козерога у ніч на 1 січня може розкритися темна сімейна таємниця. Щоб не постраждати від наслідків цієї події Терезам радять бути максимально чесними та говорити близьким лише правду.

Водолій

Наприкінці грудня Місяць і Сатурн об’єднають зусилля та фактично керуватимуть поведінкою Водолія. Через це представники знаку раптом захочуть побути насамоті, подалі від родини та колег. Ретроградний Меркурій змусить Водолія повернутися думками до помилок скоєних цього року, та переосмислити їх. Цей процес буде не дуже приємним, проте стане для Водоліїв свого роду щепленням від схожих помилок в наступному році.

Овен

Овенам з 28 до 31 грудня просто катастрофічно не щаститиме. З друзями та колегами вони будуть почувати себе вкрай некомфортно, що може призвести до сварки. Що ж стосується робочих обов’язків, то тут все буде ще гірше. Овени відчуватимуть себе безсилими, наче їх врешті «наздогнав» синдром вигорання. Проте коли Місяць опиниться в знаку Риб, Овенам стане значно краще. Вже 29 грудня вони відчують приплив сил та видихнуть із полегшенням.