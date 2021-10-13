Астрологи назвали головних лузерів жовтня по знаку зодіака

Жовтень. Період коли землю вкриває золоте листя, схоже на дорогоцінні монети. Та не зважаючи на такі райдужні фінансові асоціації, не всім знакам зодіаку цього місяця пощастить з грошима. Астрологи назвали три сузір’я, які стануть справжньою чорною міткою для усіх, хто під ними народився. Близнюкам, Стрільцям та Козерогам цього місяця краще не витрачатися. Адже їм загрожують не те що малі доходи, а й навіть значні збитки.





Близнюки

Кінець поточного місяця та початок листопада перетвориться для представників знаку у справжню фінансову яму. Ви не встигатимете навіть зрозуміти, куди ж зникає зарплатня. Цілком можливо, що у хід підуть навіть кошти, заховані на чорний день. Позатим зірки радять вам бути дуже обережними у спілкуванні з незнайомими людьми. Вас можуть втягнути у небезпечну аферу, яка забере чималу суму грошей.

Стрілець

Народженим під цим сузір’ям краще утриматися від необдуманих витрат. Звичка рятуватися від стресу та втоми дорогими покупками може обернутися для вас фінансовою кризою. Ви й оком не змигнете, як гроші розійдуться на нікому не потрібні дрібниці. Тримайте себе в руках та не піддавайтеся поривам. Варто сто разів обдумати покупку, перш ніж витрачати на неї останні гривні.

Козеріг

Ви намагаєтеся вирішити важливе для вас питання, та справа зайшла в кут і не рухається з місця. Сплески емоцій і необдумані вчинки нічим не допоможуть. Вам варто навчитися розслаблятися, займаючи пасивну позицію. Особливе це актуально в тих випадках, коли розв’язання проблеми ніяк від вас не залежить. Жодні додаткові витрати не вплинуть на ситуацію, тож просто зачекайте. Ця смуга невезіння швидко пройде. Та якщо ви будете спокійним, вона принаймні не вплине на ваші фінанси.