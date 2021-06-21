Названо знаки зодіаку, яким до кінця тижня постійно не щаститиме

Цього тижня не всі знаки зодіаку користуватимуться прихильністю зірок та планет. Терези можуть понести серйозні матеріальні збитки, Леви піддаватимуться смутку та апатії, а Тільці можуть навіть ризикнути життям.





До чого ж варто готуватися знакам зодіаку, що опинилися у зоні ризику?

Тілець

Представникам цього знаку астрологи рекомендують бути обережнішими у подорожах. Адже у дорозі їх можуть очікувати не лише дрібні неприємності, а й небезпечні для життя обставини.

У першу чергу будьте уважні за кермом та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Далекі ж подорожі краще відкласти до наступного тижня.

Лев

Навіть якщо ви пишаєтеся своїм стабільним життєвим статусом, щоденна трудова рутина все ж може набриднути. Цього тижня ви відчуєте сповна втому від своїх звичних дій та обов’язків.

Спробуйте не впадати в апатію. Все це тимчасово. Незабаром зірки знову подарують вам бадьорість та натхнення. А поки просто спробуйте радіти тому, що вас оточує.

Діва

Представники цього знаку будуть у період з 21 до 27 червня надзвичайно вразливими до критики. Вас буде ранити в саме серце навіть неоднозначний погляд перехожого.

Не втрачайте віри в себе. Тільки вам відомо, у чому секрет вашого успіху. А критика – лише спосіб ще більше вирости над собою.

Терези

Цього тижня вас можуть спіткати всі «33 нещастя». Це будуть переважно незначні дрібниці та поломки. Але й такі речі здатні не на жарт зіпсувати життя. До того ж і коштів у найближчі дні вам критично не вистачатиме.

Не втрачайте присутності духу. Все минеться. Думайте про справді значущі для вас цінності, та не переймайтеся прикрими дрібницями. Для того, щоб заспокоїти розхитані нерви астрологи рекомендують Терезам вдатися до медитації. Це найкращий спосіб досягти гармонії із собою та світом.