Фінляндія відмовилася платити за газ у рублях

Фінляндія не платитиме за російський газ у рублях відповідно до рішення Єврокомісії, яка вважала такий захід порушенням контрактів, заявила фінський міністр з європейських справ та корпоративного управління Тітті Туппурайнен, передає Helsingin Sanomat.





«Ми ухвалили рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться на платежі у рублях. Рішення вже було ухвалено на початку квітня», – сказала Туппурайнен.

Міністр висловила впевненість, що Москва має намір розділити європейські країни та встановити над ними контроль. “Це може бути розцінено як шантаж з боку Росії і частина [її] геополітичних амбіцій”, – додала вона. За словами Туппурайнен, рішення уряду Фінляндії вже передали енергетичній компанії Gasum, яка має контракт на постачання газу з Росії.

Міністр додала, що Фінляндія прагне якнайшвидше відмовитися від імпорту газу з Росії. «Метою є позбутися всіх платежів до Росії, щоб ми не використали їх для фінансування військового фонду Путіна. Було б небажано опинитись у ситуації, коли нам доведеться платити за порушення контракту», — резюмувала Туппурайнен.