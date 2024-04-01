В НБУ зробили важливу заяву про курс гривні до долара: час економити

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив у Facebook, що для подолання дефіциту валюти, який виник через війну, банк використовує свої доларові резерви. Поряд з іншими стратегіями підтримки економічної стабільності, облікова ставка відіграє вирішальну роль.

Пан Пишний пояснив, що конфлікт призвів до постійного дефіциту на валютному ринку України, що загрожує хронічною девальвацією, якщо НБУ не вживатиме проактивних заходів. Видаючи долари зі своїх міжнародних резервів, НБУ прагне стабілізувати обмінний курс і стримати його надмірні коливання. Такі кроки мають вирішальне значення для стримування інфляції та збереження резервів.

Він підкреслив обмеженість міжнародних резервів України, які необхідні як для економічних операцій, так і для цілей оборони, особливо з огляду на значну глобальну взаємодію країни. У ці складні часи надійна система безпеки є незамінною.

Для управління попитом на іноземну валюту та збереження резервів Пишний наголосив на важливості сильної гривні, що досягається за рахунок відносно високої облікової ставки. Такий підхід не лише стимулює банки боротися за вкладників, пропонуючи привабливі ставки, але й робить гривневі депозити та державні цінні папери більш привабливими для населення. Отже, ця стратегія зменшує тиск на резерви, зменшуючи бажання купувати іноземну валюту.