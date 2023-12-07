В НБУ рассказали о курсе валют до конца года

На недавнем брифинге Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины (НБУ), затронул тему стабильности обменного курса в стране. Около двух месяцев назад НБУ перешел от фиксированного обменного курса к режиму управляемой гибкости. Этот переход позволил валютному рынку успешно приспособиться к новым условиям.

Фурман отметил улучшение ситуации на валютном рынке с ноября, что является положительным знаком по сравнению с ситуацией в сентябре, когда был введен новый режим обменного курса. Официальный обменный курс гривны, валюты Украины, демонстрирует незначительные колебания, реагируя на изменения на валютном рынке. Стабильность наблюдается и в наличном сегменте. С начала ноября гривна укрепилась примерно на 1%, а разрыв между официальным и наличным курсами сократился до 3%.

Несмотря на текущую неопределенность относительно международной финансовой помощи на следующий год, Фурман выразил уверенность в стабильно высоком уровне золотовалютных резервов Украины. Такой уровень резервов позволит Национальному банку смягчить значительные колебания обменного курса.

Среди положительных факторов на валютном рынке – низкие темпы инфляции, которые, как ожидается, будут оставаться на уровне ниже 10% в год, дальнейший экономический рост, который прогнозируется на уровне около 4% до конца 2024 года, и стабильность банковской системы.

Однако Фурман также отметил потенциальные риски. Среди них:

потенциальная эскалация на линии фронта,

значительное сокращение финансовой поддержки со стороны международных партнеров.

Эти факторы могут негативно повлиять на валютный рынок и экономическую стабильность Украины.