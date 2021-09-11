Неіснуючі проби: аферисти запрошують на кастинг від імені Нового каналу

Користувачів вводять в оману запрошуючи на проби, а згодом нав’язливо прохають вислати свої інтимні фото та виманюють особисті дані.





Один з телевізійних каналів атакували аферисти. Дівчина, яка назвала себе кастинг-менеджером “Нового каналу” в мережі запрошувала людей до участі у кастинг пробах, яких по суті не існувало. А потім виманювала інтимні фото і особисті дані при цьому нецензурно і грубо висловлюючись. Канал провів своє розслідування, завдяки чому ми зрозуміли, що ця дівчина немає абсолютно ніякого відношення до жодного з проєктів телеканалу.

Як зазначив Дмитро Оніщенко, керівник відділу кастингів StarLightMedia, що менеджер Аліна у них не працює. Коли вони перевіряли інформацію, стосовно цієї дівчини по групах кастингів, то натрапили на коментарі, які засвідчували, що менеджер Аліна буцімто підбирає учасників для проєктів Нового каналу. Були і ті, які згадували, що вона просила відправити інтимні фото і заявила про себе не тільки як менеджер Нового каналу, але і адміністратором телеграм чату кастингів. Насправді це аферистка.

На що потрібно звернути увагу, щоб не натрапити на афериста замісь кастинг-менеджера?



п. Дмитро рекомендує звернути свою увагу на декілька нюансів:

– Дійсний кастинг-менеджер завжди звертатиметься із справжнього профільного акаунту. І не буде пропонувати переходити за різними посиланнями, в тому числі і на його сторінку в інших соціальних мережах. Єдине, що може надіслати реальний кастинг-менеджер – це посилання на анкету, яку потрібно заповнити інформацією, відповідно до даного проєкту.

– Реальний кастинг-менеджер повинен володіти актуальною інформацією та чітко відповісти на питання що стосуються проєкту. Наприклад: коли старт зйомок, скільки часу вони триватимуть, скільки епізодів зніматиметься, тощо. Тому, ставте якомога більше уточнюючих питань.



– Ретельно перевіряйте надану вам інформацію при бесіді. До прикладу, якщо вам кажуть, що проєкт, на який вас запрошують, придбали в стороннього каналу, то це дуже легко перевірити..

– Всю актуальну інформацію що стосується кастингів Нового каналу і відповіді на питання відносно проєктів, ви можете отримати на офіційній сторінці кастингів.