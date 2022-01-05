Названо вік пенсіонерів, які отримають солідну надбавку до виплат

Громадянки України, що вийдуть на заслужений відпочинок у поточному році, отримають надбавку до щомісячних виплат у розмірі 9%. Таке підвищення передбачена урядом з метою компенсації збільшення пенсійного віку з 55 до 60 років.





Згідно з постановою Кабміну №963, всі українки, народжені у 1962 році, отримуватимуть більшу пенсію, ніж їхні старші співвітчизниці. Підвищення було розраховано у межах максимальної визначеної законом пенсії. Фінансувати доплати для нових пенсіонерок уряд планує з державного бюджету.

Нагадаємо, що підвищення пенсійного віку в Україні відбувалося поступово ще із 2011 року. Однак досі доплат пенсіонеркам, які змушені були довше чекати виходу на заслужений відпочинок, не пропонували.

Як в Україні змінився пенсійний вік?

На сьогоднішній день в нашій державі діє єдина норма пенсійного віку як для жінок, так і для чоловіків – 60 років. Та вийти на заслужений відпочинок у такому віці може не кожен. Адже для цього потрібно виконати вимогу до стажу – офіційно відпрацювати щонайменше 29 років.

Якщо ж громадянину цьогоріч виповниться 60 років, а його стаж при цьому становить 19-29 років, доведеться зачекати з виходом на пенсію ще 3 роки. А зі стажем 15-19 років – працювати доведеться аж до 65 років.

Натомість українці, яким за все життя не вдалося заробити й 15 років офіційного стажу, взагалі залишаться без пенсії. Для багатьох громадян така проблема стане наслідком багаторічної роботи на умовах договору, тобто неофіційно. Також недорахуватися років стажу можуть заробітчани, бо більшу частину свого працездатного віку провели працюючи за кордоном.

Наразі вимоги до стажу ще не досягли запланованої урядом норми у 35 років. Тож до 2027-го ця цифра щороку зростатиме на 12 місяців. Таким чином за 5 років вийти на пенсію у 60 можна буде лише відпрацювавши 35 чи більше років.