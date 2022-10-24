Які свічки обрати для освітлення дому, коли відсутнє електропостачання

Ракетні удари по ТЕЦ, віялові відключення електричної енергії змушують українців запасатись генераторами, павербанками, ліхтарями, батарейками та свічками. Свічка — це найдешевший з наведених способів освітити приміщення. Тому краще мати кілька штук вдома «про всяк випадок».

Сьогодні надзвичайно великий вибір свічок, та які є найефективнішими?

З поміж усього різноманіття, що сьогодні продається на ринкові, найкращі саме воскові свічки. Вони довго горять та дають хороше світло. Вони горять у декілька разів довше ніж парафінові. Так, вони коштують дорожче, але набагато економніше використовуються.

Віск для таких свічок може бути бджолиним, або рослинним. Найпопулярніші варіанти: соєвий, кокосовий, абрикосовий тощо. Такі вироби мають приємний аромат при горінні. Тому їх можна використовувати не лише для освітлення, а й для аромотерапії. З ними комфортно засинати, вони діють розслабляючи на організм, допомагають заспокоїтись.

Парафінові коштують дешево, горять швидко, але, коли немає воскових, то краще брати їх, ніж не мати вдома жодної. Свічка зі стеарину — це середній варіант. Поступаються воскові, але довше горять ніж парафінові. Парафін горить у середньому 25 хвилин, а стеарин у 2 рази довше. Віск — абсолютний лідер, горить повільніше за стеарин у 3 рази.

Якщо хочете придбати ароматичні свічки, наприклад, з ароматизованим парафіном, потрібно спочатку переконатися, що ніхто у родині немає алергічної реакції на аромат.

Ще один сьогодні цікавий варіант свічок — свічки з медового воску. При горінні вони виділяють бактерицидні речовини, тому знезаражують повітря у приміщенні.

Купили свічки? Правильно їх бережіть. Найкраще місце у домі для зберігання — холодильник. Саме там вони не деформуються та не втрачають свої властивості.