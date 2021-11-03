Названо топові знаки зодіаку-щасливчики на листопад

Останній місяць осені для деяких знаків зодіаку стане справді особливим. У листопаді перед ними відкриються нові кар’єрні перспективи та шанс суттєво збільшити власний дохід. Удача крокуватиме за ними по п’ятах, не полишаючи ані на хвилину. А у деяких представників зодіакального кола врешті збудеться заповітна мрія.





Тілець

Уродженцям знаку зірки обіцяють значне покращення матеріального становища. Вам випаде можливість виконати важливе робоче доручення, у яке ви вкладете увесь свій талант та працелюбство. Така ретельність і відданість роботі не залишаться поза увагою керівництва. Тож не виключено, що до кінця місяця ви зробите крок угору по кар’єрних сходах. А разом із новою посадою Тільця чекатиме і значно більша зарплатня.

Близнюки

Перед представниками цього знаку у листопаді відкриється навіть не одна, а безліч нових доріг. Ви вже доволі міцно стоїте на ногах та маєте деякі запаси на «чорний день». То може варто нарешті подумати про власні бажання? Якщо ви давно планували змінити роботу на заняття «до душі», сміливо пірнайте у невідомість. Цього місяця вам гарантований успіх у всіх починаннях. Головне – не боятися поразки. Улюблена справа, у яку ви вкладете душу, згодом неодмінно принесе вам чималі прибутки.

Лев

Левам цього місяця випаде шанс непогано заробити. Можливість з’явиться цілком випадково, і не буде мати жодного зв’язку з вашим основним джерелом доходу. Та вчасно схопити «птаху удачі» недостатньо. Для того, щоб справа увінчалася успіхом, потрібно буде докласти зусиль. Однак астрологи радять не втрачати здорового глузду. Фінансові відносини із малознайомими людьми – справа небезпечна. Тож краще сто разів усе перевірити і не ризикувати власними грішми, якщо немає впевненості у результаті.