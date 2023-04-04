Будинок з мальовничим видом на озеро лише за 20 тисяч гривень: де в Україні продають житло за копійки

В Україні можна всього за $500 придбати будинок із чудовим видом на озеро. Щоправда таке житло має низку недоліків, серед яких відсутність санвузла та водогону, а також занедбаний стан приміщення. Тож новому власнику доведеться щонайменше зробити ремонт.

Оголошення про продаж такого будинку днями з’явилося на одному з популярних порталів нерухомості. Він розташований у селі Войниха, що на Полтавщині. Площа житла невелика – всього 40 кв. м. Та в його вартість входить також земельна ділянка у 40 соток.

У будинку 2 кімнати. Є електрика та свердловина з водою. Натомість централізованого водо- та газопостачання немає. Каналізація також не проведена, тож туалет розташований на вулиці. До того ж будинок потребує ремонту. Вочевидь саме ці недоліки житла й змусили власника встановити на нього таку низьку ціну всього у $500.

Проте є у цієї нерухомості і переваги. Перш за все це її розташування. Будинок знаходиться на березі озера, поряд із лісом. При цьому до найближчого міста Лубни всього 15 км, а поруч зупиняється приміський потяг та проходить траса на Миргород.

Варто також зауважити, що будинок продають по техпаспорту. А ще в нього є поштова адреса. Тож новий власник може побудувати навколо цього будинку більший та провести необхідні комунікації, уникнувши при цьому зайвої паперової тяганини.

Загалом така пропозиція є досить вигідною. Адже будинок у невеличкому містечку чи селі з усіма зручностями зараз коштує в середньому $10 тис. А тут на $500 можна придбати житло, яке навіть після ремонту чи перебудови обійдеться новому власник значно дешевше.

Нагадаємо, що найдешевші будинки та квартири зараз можна придбати на сході України у регіонах, де тривають віськові дії. Проте вкладати гроші в житло, яке будь якої миті можу бути зруйноване, мало хто наважується.