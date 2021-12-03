От 1 евро за кубометр: украинцев испугали декабрьской ценой на газ

Украинцы, пользующиеся услугами “Нафтогаза” как поставщика последней надежды, с декабря будут платить за газ по тарифу 30 грн за “куб”. Таким образом, расходы на газоснабжение для полумиллиона семей возрастут более чем вдвое.





Спасти граждан от катастрофических сумм в платежах по силам только Нацкомиссии по энергетике и комуслугам. Она может существенно посодействовать переводу временных клиентов национального поставщика в статус постоянных. В таком случае “Нафтогаз” закрепит за ними стандартную годовую цену 7,96 грн за кубометр горючего.

Потребители, потерявшие своих поставщиков и оказавшиеся на попечении НАК «Нафогаза», по закону имеют два месяца на подписание договора с другой газовой компанией. В этот промежуток времени для них должен действовать специальный тариф – 16,56 грн за куб. м газа. Но по договоренности с НАКом уже с 1 декабря такая цена утратит свою актуальность. Поставщик будет иметь право перевести своих временных клиентов на гибкую систему оплаты, в которой стоимость газа будет постоянно меняться в зависимости от рыночной цены.

В таких условиях оказавшиеся «в подвешенном состоянии» украинцы будут платить за газ по цене 30 грн за «куб». А если стоимость энергоресурса в Европе возрастет – тариф вполне может превысить 40 грн за кубометр.

Единственным выходом из сложившейся ситуации является получение «Нафтогазом» разрешения от НКРЭКУ на перевод временных клиентов в статус постоянных. То есть поставщик фактически присвоит себе более 450 тысяч новых пользователей. При этом все домохозяйства, которые добровольно-принудительно станут клиентами НАКа, получат новый выгодный тариф – 7,96 грн за куб. м.

Покамест в Нацкомиссии еще не вынесли окончательного вердикта по этому вопросу. Так что гражданам, получающим газ от «Нафтогаза» «на птичьих правах», остается только со страхом ждать декабрьских платежек.