Місячний календар на квітень 2023-го: астрологи назвали найбільш вдалі дні місяця

Астрологічна ситуація у квітні залишає бажати кращого. Цей місяць переповнений різноманітними космічними явищами, як можуть суттєво вплинути на життя людей. Як початок, так і кінець квітня припадає на фазу росту Місяця. Крім того 20 квітня відбудеться повне сонячне затемнення, а одразу після нього, 21 квітня, почнеться ретроградний рух Меркурія.
З огляду на ці астрологічні перипетії, спеціалісти радять всі свої справи у квітні планувати згідно із місячним календарем. Тоді буде значно більше шансів успішно виконати все задумане, уникнувши при цьому неприємних сюрпризів.
Фази місяця у квітні 2023-го року
Згідно зі складеним астрологами місячним календарем, фази Місяця та інші важливі астрологічні події у квітні розподіляться наступним чином:
- ріст Місяця – з 1 до 5 квітня та з 21 до 30 квітня;
- повний Місяць – 6 квітня о 06:34;
- спадаючий Місяць – з 7 до 19 квітня;
- новий Місяць – 20 квітня о 06:12;
- сонячне затемнення – 20 квітня о 06:17;
- ретроградація Меркурія – з 21 квітня.
Найвдаліші дні квітня за місячним календарем
Орієнтуючись на дати зміни фаз місячного циклу та космічних явищ, астрологам вдалося визначити, які дні квітня будуть найбільш вдалими. Такими днями стануть: 10, 11, 26 та 27 квітня.
Крім того спеціалісти виділяють дати із найпотужнішою енергетикою:
3, 4, 10, 11, 12, 17, 25 та 30 квітня.
Ідеальні дні квітня для різних справ
Спеціалісти також визначили дати, на які у квітні варто планувати ті чи інші справи:
- робочі поїздки та подорожі – з 1 до 5, з 10 до 11, 22, 24, з 27 до 29 квітня;
- ділові зустрічі та переговори – з 1 до 5, з 11 до 13, 22, з 24 до 25, 27, з 29 до 30 квітня;
- похід у салон краси, зміна зачіски – з 1 до 3, з 10 до 12, 22, 24, з 28 до 29 квітня;
- похід до стоматолога – з 2 до 5, з 11 до 12, 22, з 29 до 30 квітня;
- заручини та весілля – 2, 14, з 25 до 26, 30 квітня;
- нові починання – з 3 до 4, 25 до 27, 30 квітня;
- дорогі покупки – з 1 до 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30 квітня;
- підписання контрактів та угод – 4 та 10 квітня.
Найневдаліші дні квітня за місячним календарем
Фатальними у всіх відношеннях датами у квітні стануть: 9, 16, 19, 21 та 23 квітня. На ці дні астрологи наполегливо радять не планувати ніяких важливих справ. Всі вони неодмінно завершаться провалом.
Також насторожі треба бути 20 квітня, особливо в першій половині дня. Адже саме на цей час припадає сонячне затемнення, яке буде супроводжуватися великим енергетичним сплеском.
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