Долар різко пішов вверх: що чекати від валюти далі

Днями в Україні знову підвищився курс долара. Лише за вихідні він стрибнув на 50 коп та сягнув 37 грн/$. Головною причиною такого явища є рішення Національного банку зняти обмеження з імпорту. Повідні українські експерти розповіли, як це вплине на рівень цін в Україні та до якої позначки дістанеться курс долара у найближчі місяці.





Постанова №142 про вільне придбання валюти для оплати імпорту була прийнята 7 липня. З цього дня поняття критичного імпорту фактично втратило свій сенс, а заразом повернулися й усі податки на ввезені з-за кордону товари, включно із митом.

На думку НБУ таке рішення мало б зіграти на користь вітчизняних виробників. Адже в останні кілька місяців їм доводилося змагатися за своє місце під сонцем через дешевизну товарів критичного імпорту, ввезених без мита. Натомість тепер умови для вітчизняних і закордонних виробників зрівнялися.

Однак іншою стороною «звільнення» імпорту стало значне збільшення тиску на валютний ринок. Попит на долари та євро значно зріс, що дало поштовх процесу девальвації гривні. Лише за кілька днів готівковий курс встановив новий рекорд – 37 грн/$, а деякі банки вже просять за “бакс” від 37,1 до 37,5 грн/$.

Проте навіть з урахування різкого стрибка курсу, суттєвого зростання цін експерти не очікують. Як зазначив голова Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко, покупна спроможність українців з початку війни значно знизилася. Саме цей фактор і зіграє головну роль у процесі стримування росту цін і не дасть виробникам перейти межі розумного.

Та навіть якщо ціни суттєво не зміняться, валюта продовжить дорожчати. Згідно з прогнозом провідного аналітика компанії Forex Club Андрія Шевчишина, з цього моменту курс буде повільно, але впевнено рухатися до позначки 40 грн/$. Девальвація гривні набиратиме обертів і вже найближчим часом нам стане зрозуміло наскільки тривалим та інтенсивним буде цей процес.