Скільки українці заплатять за газ у липні: постачальники оприлюднили нові ціни

Українські газопостачальники повідомили своїх клієнтів про нові тарифи на липень. Всі 14 регіональних газзбутів, яким вдалося втриматися на ринку України, оновили свої ціни у рамках річних пропозицій. Загалом вартість ресурсу для побутових споживачів майже не змінилася. Ціни більшості постачальників залишилися на рівні 8 грн за куб, а максимальна вартість за мірку природного газу становитиме 9,99 грн.





Найбільш лояльною до своїх клієнтів виявилася компанія «Еру Людям». Вона пропонує газ за рекордно низькою ціною – 7,7 грн за кубічний метр. У трійці найвигідніших постачальників опинилася також «Енерджи Трейд Груп» із тарифом 7,79 грн та газова компанія «Нафтогаз» – 7,96 грн за кубометр.

До переліку газзбутів, що пропонують природний газ в межах 8 грн за куб, потрапили: «Закарпаття Енергозбут» та «Волиньелектро збут» – 7,98 грн, а також «Галнафтогаз» та «Полтавагаз збут» із річним тарифом 7,99 грн за кубометр.

Найбільшу ціну за «блакитне паливо» встановив столичний ритейлер «СвітлоГаз». Клієнтам цього постачальника доведеться платити по 9,99 грн за кубометр ресурсу.

У решти регіональних компаній липнева вартість газу становитиме від 8 до 9,99 грн за кубічний метр.

Варто зазначити, що завдяки рішенню уряду підвищувати ціни на газ під час воєнного стану в Україні заборонено. Тож більшість компаній зберегла свої тарифи такими, якими вони були у червні.

Нагадаємо, що за останні два місяці кількість газопостачальників в Україні різко скоротилася. З 1 квітня «вийшли з гри» 17 компаній, що працювали під брендом «Твій газзбут», внаслідок чого постачальник останньої надії в особі «Нафтогазу» отримав 8,8 млн нових клієнтів. Пізніше завершили свою діяльність на газовому ринку ще 6 постачальників, а 1,3 млн. українців, що користувалися їхніми послугами, також потрапили під опіку ПОН. Зараз усі ці споживачі отримують газ за тарифом 7,96 грн за куб.