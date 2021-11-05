Вакцинация детей от COVID-19: что нужно знать родителям

В первые годы жизни дети получают основные прививки от тяжелых заболеваний. После рождения согласно протоколам Минздрава и действующему законодательству, каждый ребенок должен быть провакцинирован от гепатита. На третий день после рождения обязательна вакцинация от туберкулеза. Всего обязательных процедур до 10 лет 10.





В связи с пандемией коронавируса в мире было принято решение вакцинировать детей и от этого вируса. Но допускаются к процедуре не все. Во-первых, врачи рекомендуют серьезно отнестись к ситуации. Во-вторых, перед вакциной нужно пойти к семейному врачу на осмотр.

Правила вакцинации детей

К прививке допускают детей в возрасте 12-17 лет. Вакцинация проводится только одним препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Сведения о вакцине вносятся в форму 063/0. Эту форму выдает семейный врач, а также ее можно попросить в поликлинике и центрах массовой вакцинации.

Дети являются одним из главных источников распространения инфекций. Но это не значит, что к вакцинации будут допущены все. МОЗ уже выдало перечень диагнозов, при которых прививки можно не проводить. Ознакомиться с ними может каждый гражданин на официальном сайте ЮНИСЕФ.

К вакцинации не допускаются дети, если:

не подходят по возрастным ограничениями;

есть относительные и абсолютные противопоказания;

переболевших коронавирусной инфекцию

болеют ОРВИ.

Также принимаются во внимание генетические болезни, патологии, онкология и другие сложные случаи. Врачи проинформированы, ведь есть протокол действий определяющий порядок вакцинации.

Статистика показала, что в 2021 году коронавирус помолодел. Если в начале этого хаоса в группе риска были старики, сейчас большой процент больных – это дети и молодежь. В США уже активно вакцинируют школьников. Препарат тот же Comirnaty / Pfizer-BioNTech, другие фармацевтические компании пока не выпускают вакцину для детей.