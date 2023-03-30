В Україні процвітають фальшивомонетники: яких банкнот варто остерігатися

У 2022 році Національний банк України зафіксував значне зменшення кількості фальшивих грошей в обігу. Зокрема кількість скарг від громадян, яким трапилися підробки, скоротилася майже утричі. Однак своєї діяльності фальшивомонетники не припинили. Як вони працюють та що робити українцям, щоб не стати жертвами обману?

Перш за все варто наголосити, що з початку повномасштабної війни українці рідше зверталися до правоохоронців з приводу фальшивок. Тож дані НБУ щодо скорочення їх кількості в обігу можуть бути дещо перебільшеними. Однак провадити свою діяльність фальшивомонетникам справді стало складніше. Українці почали значно рідше користуватися готівкою, віддаючи перевагу безготівковому розрахунку. Ускладнили життя виробникам та розповсюджувачам підробок і ефективні дії правоохоронців.

Які банкноти підробляють і як «підсовують» українцям?

Ризик натрапити на фальшиву банкноту в Україні все ще досить великий. Найчастіше підробки розповсюджують у громадському транспорті, на ринках, в магазинах, аптеках та інших закладах торгівлі, де немає детектора валют.

Підробляють зловмисники переважно банкноти великого номіналу: 200, 500 чи навіть 1000 грн. Хоча тисячні банкноти фальшивомонетники зазвичай виготовляють за старим зразком, адже на нових надто високий ступінь захисту.

Як працюють фальшивомонетники?

Найгірше у всій цій ситуації те, що зараз майже кожен українець може стати фальшивомонетником. Адже підробки вільно продають в інтернеті цілими пачками. Кожен бажаючий може купити фальшиві гривні, заплативши продавцю близько чверті їх номіналу. А потім розповсюджувати їх де заманеться отримуючи з цього непоганий зиск.

Натомість самі «виробники» фальшивок залишаються в тіні подалі від очей правоохоронців. Свій товар вони відправляють поштою, звідки його забирають посередники та ховають у спеціальних схованках. А вже із цих схованок підробки забирають замовники. Така схема дозволяє максимально заплутати сліди і «звалити» всю вину безпосередньо на розповсюджувачів фальшивої готівки, яким за такий проступок загрожує щонайменше 7 років ув’язнення.

Як «захиститися» від фальшивок?

Щоб не стати жертвою фальшивомонетників, українцям радять дотримуватися кількох простих правил:

не користуватися в громадському транспорті, невеликих магазинах і кафе банкнотами великого номіналу;

знати основні захисні елементи банкнот, щоб розпізнати фальшивку;

за можливості розраховуватися карткою.

Завдяки таким нескладним правилам можна убезпечити себе від підробок та не дозволити фальшивомонетникам нажитися на вашій довірливості.