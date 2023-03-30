В Украине процветают фальшивомонетчики: каких купюр стоит опасаться

В 2022 году Национальный банк Украины зафиксировал значительное уменьшение количества фальшивых денег в обращении. В частности, количество жалоб от граждан, которым попались подделки, сократилось почти втрое. Однако свою деятельность фальшивомонетчики не прекратили. Как они работают и что делать украинцам, чтобы не стать жертвами обмана?

Прежде всего, стоит отметить, что с начала полномасштабной войны украинцы реже обращались к правоохранителям по поводу фальшивок. Так что данные НБУ касательно сокращения их количества в обращении могут быть несколько преувеличены. Однако вести свою деятельность фальшивомонетчикам действительно стало сложнее. Украинцы начали значительно реже пользоваться наличными, предпочитая безналичный расчет. Усложнили жизнь производителям и распространителям подделок и эффективные действия правоохранителей.

Какие купюры подделывают и как «подсовывают» их украинцам?

Риск встретить фальшивую купюру в Украине все еще достаточно велик. Чаще всего подделки распространяют в общественном транспорте, на рынках, в магазинах, аптеках и других торговых заведениях, где нет детектора валют.

Подделывают злоумышленники преимущественно купюры большого номинала: 200, 500 или 1000 грн. Хотя тысячные купюры фальшивомонетчики обычно производят по старому образцу, ведь на новых слишком высокая степень защиты.

Как работают фальшивомонетчики?

Хуже всего в этой ситуации то, что сейчас почти каждый украинец может стать фальшивомонетчиком. Ведь подделки свободно продают в интернете целыми пачками. Каждый желающий может купить фальшивые гривны, заплатив продавцу около четверти их номинала. А потом распространять их где вздумается, получая от этого неплохую выгоду.

Сами же «производители» фальшивок остаются в тени, подальше от глаз правоохранителей. Свой товар они отправляют по почте, откуда его забирают посредники и прячут в специальных тайниках. А уже из этих тайников подделки забирают заказчики. Такая схема позволяет максимально запутать следы и «свалить» всю вину непосредственно на распространителей фальшивой налички, которым за такой проступок грозит не менее 7 лет тюремного заключения.

Как «защититься» от фальшивок?

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, украинцам советуют соблюдать несколько простых правил:

не пользоваться в общественном транспорте, небольших магазинах и кафе купюрами большого номинала;

знать основные защитные элементы купюр, чтобы распознать фальшивку;

по возможности рассчитываться картой.

Благодаря таким несложным правилам можно обезопасить себя от подделок и не дать возможности фальшивомонетчикам нажиться на вашей доверчивости.