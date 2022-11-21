У lifecell розповіли, чому під час відключення світла в українців зникає мобільний інтернет

Планові та аварійні відключення світла спричиняють українцям чимало незручностей. Однією з таких незручностей є проблеми з мобільним інтернетом. Хоча ця послуга здавалось би не залежить безпосередньо від напруги в мережі. Чому ж зникає мобільний інтернет та як можна цьому запобігти?

Як зазначила PR-експерт відділу корпоративних комунікацій оператора lifecell Ніна Ломакіна, головною причиною перебоїв з мобільним інтернетом є перевантаження мережі. Під час вимкнення світла wi-fi-роутери в домівках українців перестають працювати. Тож абоненти повністю переходять на користування мобільню інтернет-мережею, яка просто не розрахована на такий обсяг трафіку. Внаслідок цього швидкість завантаження сторінок та файлів різко падає, а інколи інтернет й узагалі зникає.

Впоратися з цією проблемою, за словами Ломакіної, українці можуть самостійно. Для цього їм потрібно лише притримуватися кількох правил під час користування мобільним інтернетом. Зокрема:

не скачувати файли великого розміру;

не дивитися онлайн фільми чи ролики на YouTube.

Якщо більшість абонентів будуть виконувати такі рекомендації, акумулятори, що живлять базові станції оператора під час вимкнення світла, не так швидко розряджатимуться. Відповідно українці довше зможуть користуватися якісними послугами зв’язку та мобільного інтернету. А в наші буремні часи вкрай важливо мати можливість в будь який момент зв’язатися з близькими чи зателефонувати до екстреної служби.

Нагадаємо також, що українці, у яких під час вимкнення електропостачання зникло покриття, можуть скористатися послугами іншого оператора. Ця послуга називається «національним роумінгом». Абоненту потрібно лише вимкнути на своєму телефоні автоматичний вибір мережі та вибрати доступну мережу вручну. Дзвінки, СМС та мобільний трафік при користуванні «національним роумінгом» будуть коштувати стільки ж, скільки й у рідного оператора. Однак оператори не радять зловживати цією послугою і за першої ж можливості повертатися до звичної мережі.