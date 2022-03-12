Стало відомо, що буде з грошима вкладників банків, які припиняють роботу в Україні

Українцям, які зберігали свої заощадження в російських МР Банку та Промінвестбанку, за останні два тижні довелося добряче похвилюватися. Адже припинення діяльності обох фінустанов на території України поставило під питання подальшу долю їхніх коштів. Однак у Фонді гарантування вкладів громадян запевнили: свої гроші їм таки вдасться повернути. А от терміни виплати компенсації наразі під питанням.





Про ліквідацію російських банків на території України стало відомо ще 25 лютого. Саме у другий день військового вторгнення РФ Національний банк України відкликав ліцензії МР Банку (колишнього Сбербанку) та Промінвестбанку. Натомість процедура ліквідації була запущена лише 5 березня.

Згідно із законом України Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен розпочати виплату коштів клієнтам вказаних банків протягом 20 діб з моменту запуску ліквідаційного процесу. Громадянам України повернуть їхні вклади в межах гарантованої Фондом суми, яка наразі становить 200 тис грн. Та клієнтам натякнули, що з огляду на актуальну ситуацію в країні процедура повернення грошей може дещо затягнутися.

Як зазначив голова парламентського комітету з фінансових та податкових питань Данило Гетманцев, доступ до центральних офісів російських банків ускладнений через воєнний стан в країні. Тож уповноважені особи роблять усе можливе щоб якнайшвидше отримати повний список вкладників та розпочати виплату грошей.

Наразі достеменно відомо лише одне: раніше ніж 25 березня вкладникам російських МР Банку та Промінвестбанку своїх грошей побачити. Коли Фонд гарантування зможе відновити всі списки та визначити суми компенсацій, одразу опублікує відповідну заяву на своєму офіційному сайті. Тож клієнтам порадили не хвилюватися та чекати новин від відомства.

Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізосіб може повернути клієнтам ліквідованих банків лише суму в межах 200 тис грн. Якщо ж сума вкладів перевищує ліміт гарантування, то із рештою українцям нажаль доведеться попрощатися.

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