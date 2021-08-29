В Україні вирішили несподівано підняти пенсію для “старших” пенсіонерів

З 1-го жовтня 2022 року в Україні збільшать мінімальну пенсію із 2,5 тис. грн до 3 тис. грн. Така зміна суми доходу осіб похилого віку буде позаплановою та торкнеться лише певної категорії пенсіонерів.





Кого стосуватимуться нововведення?

Рішення підняти мінімалку найстаршим пенсіонерам було прийняте відповідно до проекту постанови уряду «Про додатковий соцзахист окремих категорій осіб у 2022 році та надалі». Даний документ, що розроблявся Міністерством соцполітики, містить пропозицію щодо впровадження вікових доплат до пенсій українців. Згідно із його положеннями, вже з 1 жовтня наступного року усім пенсіонерам, старшим за 70 років, збільшать суму мінімальної виплати до 3 тис. грн.

Навіть якщо розмір пенсії громадянина похилого віку фактично є меншим, йому призначать доплату до вказаної мінімальної суми доходу. Щоправда, для отримання доплати пенсіонер повинен мати за плечима 35 років офіційного стажу, або ж 30 років – для жінок.

Яких змін очікувати пенсіонерам в подальшому?

Позатим згаданий проект постанови Кабінету міністрів України передбачає підвищення мінімального доходу й для деяких інших категорій пенсіонерів. Загалом плани уряду у стосунку до громадян похилого віку на 2022 рік є наступними:

з 1 жовтня встановити мінімальну суму пенсії 2,5 тис. грн для осіб, старших за 80 років. Страховий стаж таких громадян повинен бути не меншим за 25 років, або 20 років — для жінок;

також із 1 жовтня зафіксувати мінімальну пенсію у розмірі 2,6 тис. грн пенсіонерам у віці 70-80 років. Страховий стаж не повинен бути меншим за 25 років у чоловіків, та 20 років у жінок;

із 1 грудня встановити мінімалку 2,5 тис. грн для пенсіонерів віком 60-70 років. Страховий стаж громадян похилого віку не повинен бути меншим за 35 років у чоловіків, та 30 років у жінок.

Також чиновники планують ввести доплату до пенсій українців віком 70-75 років у обсязі 300 грн щомісячно. Від стажу така доплата не залежатиме. Та якщо сума пенсії громадянина перевищуватиме розмір середньої зарплатні у 2020 році, тобто 10 340 грн, вказаної доплати він не отримає.