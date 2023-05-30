Тайсон Ф’юрі грубо вилаявся на Олександра Усика

Британський боксер Тайсон Ф’юрі поділився думкою про українця Олександра Усика . Його слова наводить Boxing Social .

«Факт, що він просто чортів боягуз. Він втік від 13 мільйонів фунтів, а тепер хоче взяти шість мільйонів доларів [у поєдинку з Даніелем Дюбуа]», – заявив Ф’юрі і назвав Усіка клоуном.

Ф’юрі та Усік мали провести поєдинок 29 квітня, проте 22 березня менеджер українця Егіс Клімас оголосив про зрив бою. Тоді наголошувалося, що спортсмени не змогли домовитись про розподіл гонорарів. Переговори про поєдинок точилися з осені 2022 року.

В активі Ф’юрі 33 перемоги, одна нічия та жодної поразки. Він володіє чемпіонським поясом у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

На рахунку Усіка 20 перемог у 20 поєдинках. Він утримує чемпіонські пояси Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської федерації (IBF), Міжнародної боксерської організації (IBO) та WBA Super у надважкій вазі.