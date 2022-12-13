Для трьох знаків зодіаку кунець грудня стане найкращим періодом року: хто ці щасливчики

До кінця грудня трьом зодіакальним знакам буде казково щастити. Їм гарантований успіх у всіх починаннях та здійснення найзаповітніших мрій. Обранцям зірок вдасться отримати підвищення та суттєво збільшити свої доходи. А декому навіть пощастить зустріти своє кохання.

Астрологи стверджують, що грудень 2022-го стане місяцем Овенів, Левів та Стрільців. Вони можуть дозволити собі ризикнути, поставивши на кін геть усе, і точно не прогадають.

Овен

У Овенів наприкінці року відкриється друге дихання. Енергії буде вдосталь, тож представники знаку можуть зробити значний кар’єрний ривок. Якщо вони прикладуть достатньо зусиль, то у новий рік увійдуть вже в іншому статусі, міцно стоячи на ногах. Ба більше, у Овенів з’явиться кілька нових джерел доходу, завдяки яким вони зможуть заощадити чималу суму. Ці гроші Овени із задоволенням витратять на покупку, про яку мріють вже не перший рік. До того ж у новорічні свята представники знаку можуть познайомитися із коханням всього свого життя.

Лев

Народжені під цим сузір’ям в грудні будуть працювати «до сьомого поту». І не даремно. Всі зусилля Левів повернуться їм з торицею. Представники знаку під Новий рік отримають премію, завдяки чому відчують себе як ніколи корисними і потрібними. У грудні Леви можуть задуматися про створення власного бізнесу, натхненного улюбленим хобі. А найрішучіші уродженці знаку навіть встигнуть частково втілити свою ідею. Особисте життя також не розчарує. На Левів чекає довгоочікуване знайомство, а ті, хто вже в парі, почнуть планувати весілля та народження дітей.

Стрілець

Для Стрільців найуспішніший період почнеться з 21 грудня. Представники знаку отримають чимало цікавих пропозицій, які відкриють пред ними нові перспективи. Астрологи радять Стрільцям не хапатися за все і одразу. Натомість обрати один найбільш вигідний варіант та прикласти максимум зусиль для його реалізації. Також у грудні Стрільцям вдасться поїхати в передноворічну подорож, яка принесе їм багато позитивних емоцій та подарує натхнення для нових звершень.