Податкова почала «полювати» за українцями, які працюють через інтернет

Поняття фрілансу в Україні відносно нове й не для всіх зрозуміле. Та після початку пандемії коронавірусу такий вид заробітку почав стрімко набирати популярність.





Отримати замовлення в інтернеті, не виходячи з дому, можна на так званих фріланс-біржах – спеціальних сайтах, що допомагають замовникам та виконавцям знайти одне одного. Однак не варто вважати, що заробляючи в інтернеті громадянин звільняється від зобов’язань перед державою. Оформлювати свою діяльність відповідним чином та платити податки тепер доведеться навіть «вільним працівникам».

«В Україні наразі немає такого типу господарської діяльності, як фріланс. Офіційно громадянин може бути лише найманим працівником, чи ФОПом. Тож фрілансерам потрібно або оформлятися як фізична особа підприємець, або принаймні підписувати договори зі своїми замовниками, та платити податки із вказаної в них суми», – пояснила юристка Надія Загрія.

Якщо ж українець систематично заробляє в інтернеті та не платить податки з отриманих коштів, таку діяльність можна вважати протизаконною.

Фрілансерів, що ухиляються від сплати податків податкова збирається ловити так би мовити «на живця».

«Якщо у ПСУ поставлять відповідне завдання, співробітники державного органу перш за все візьмуться за біржі фрілансу. Там буде найлегше виявити працівниців, що надають послуги без необхідних документів. Достатньо лише прикинутися клієнтом та розмістити замовлення», – розповіла експертка.

Виявлених у результаті такої контрольної закупки фрілансерів на перший раз можуть просто попередити. Та якщо інтернет-працівник продовжить свою діяльність, штрафу йому не уникнути.

«Варто також пам’ятати, що інтернет-біржі для фрілансерів надають замовникам послуг та їх виконавцям лише можливість для обміну інформацією. При цьому вони не несуть жодної відповідальності за легальність такої роботи. Про це повинен подбати сам інтернет-працівник», – резюмувала Надія Загрія.