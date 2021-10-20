+20 тепла и солнечная погода в Украине – прогноз на неделю

В Украинском Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ближайшую неделю. По полученным данным будет тепло, солнечно, преимущественно без осадков по всей территории страны. Бабье лето хоть и короткое, но очень теплое. Местами температура достигает +20 градусов тепла.





Потепление уйдет так же быстро, как и настало. Поэтому нужно максимально успеть им насладиться. Синоптики рекомендуют проводить время на открытом воздухе по возможности.

Какой будет первая половина недели?

С понедельника по среду безветренно, небо чистое. Температура на улице до +18 градусов, ночью + 5. Пик жары будет 20 октября, но только в южных регионах. Там по-настоящему смогут насладиться мягким климатом. В Херсонской, Одесской и Запорожской областях, а именно в акваториях Азовского и Черного морей на столбиках термометра будет +20.

В центре Украины максимум +18, но ощущаться будет как +22 градуса тепла. При этом будьте осторожны, осеннее тепло коварно, и именно в это время резко возрастет количество простывших ОРВЗ.

Несмотря на то, что потепление пришло очень быстро, надолго оно не задержится. Из-за сильного перепада температуры днем и ночью утром будут туманы. Но к обеду уже все распогодиться и можно принимать солнечные ванны.

А вот в Карпатах уже выпал первый снег и во всю готовятся к приближающейся зиме. На западе Украины максимум +15 днем, а вот ночью похолодает до 0…+2 градусов.

Чего ожидать во второй половине недели?

В четверг и пятницу днем по-прежнему будет тепло, но на территорию Украины ворвётся антициклон. Поэтому ожидается усиление ветра. Именно антициклон принесет дожди и похолодания, а на юго-востоке штормовые предупреждения.

В субботу прогнозируют дождь. Пройдет он локально, будет кратковременным, однако существенно подпортит выходной всем украинцам. Воскресенье пасмурное, уже с понедельника в стране ожидают сильные заморозки.