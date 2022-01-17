Хто та скільки заробляє у сусідній Польщі

Для багатьох заробітчан, які працюють у сусідній Польщі, кінець минулого року відзначився приємними новинами. Польський уряд прийняв правки до законів, які зробили перебування в країні зручнішим, а влаштування на роботу простішим.





Минулого року у сусідній державі працювало півтора мільйона наших громадян. Цього року очікується збільшення цієї цифри. Чому українці воліють працювати у Польщі?

Хто та скільки отримує у Польщі?

Головна причина, яка штовхає наших співгромадян шукати роботу за кордоном – вищий рівень заробітної плати. У Польщі середня зарплата досягає 78 100 грн. (дані агенції з підбору кадрів grc.ua).

Розподіл оплати праці має такий вигляд:

50% роботодавців готові платити 44,1–103,5 тис. грн.;

29% роботодавців сплачують 103,5-123,5 тис. грн.;

Понад 123,5 тис. грн. готові запропонувати 21% компаній.

Де чекають на наших спеціалістів?

Тут картина майже така сама, як в Україні:

IT, телекомунікації – 34%;

Продажі – 14%;

Освіта та наукова сфера – 10%.

Також по 5% набрали сфери сільського господарства, адмінперсоналу, виробничих спеціальностей.

Найбільш високооплачувані вакансії

Середній рівень зарплат у різних сферах виглядає так:

IT, телекомунікації – 96,6 тис. грн.;

Продажі – 76,1 тис. грн.;

Сільськогосподарські та виробничі спеціальності – 54,3 тис. грн.;

Автоперевезення – 31,2 тис. грн.

У деяких сферах зарплати в Україні та Польщі суттєво відрізняються, тоді як в інших перебувають майже на одному рівні.

Спростивши умови перебування та працевлаштування, Польща посилила покарання за нелегальну працю на території своєї країни. Якщо громадянина України зловлять на порушенні, його оштрафують, депортують та заборонять в’їзд на територію країни на 5 років.