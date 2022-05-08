В Украине субсидии и другую социальную помощь будут начисляться по-другому

Украинцы не останутся без финансовой помощи и субсидий даже если органы социальной помощи в их городах временно не работают. Денежная помощь таким гражданам уже сейчас назначается и выплачивается централизованно. Такой механизм социального обеспечения незащищенных категорий населения власти ввели на весь срок действия военного положения.





Как сообщила глава Минсоца Марина Лазебная, с помощью механизма централизованного начисления соцвыплат свои средства от государства получили уже более 1 миллиона человек. Из них 256 тысячам насчитали разные виды социальной помощи, а остальным 800 тысячам – льготы на оплату коммуналки, в том числе и субсидии.

Внедрение такой системы социального обеспечения имело целью прежде всего организовать получение выплат гражданами из областей Украины, наиболее пострадавших от боевых действий. Ведь там пока не работают учреждения, отвечающие за назначение и начисление социальной помощи. Благодаря новому механизму ни один гражданин, для которого предусмотрена денежная помощь от государства, получит своевременно и в надлежащем размере.

Средства украинцам по-прежнему начисляют на личные банковские счета. А граждане, получавшие государственную помощь в отделениях «Укрпочты», могут забрать свои деньги у любого филиала этого почтового оператора или в государственном банке «Ощадбанк».

Несмотря на военное положение в стране Минсоц полностью профинансировал все льготы и субсидии для населения. Только в прошедшем месяце апреле для этих целей было направлено около 5,7 миллиарда гривен. Из указанной суммы помощь получили более 3,8 миллионов украинцев, которым были назначены льготы по оплате коммунальных услуг.

Что касается социальных выплат, здесь тоже никто не остался без причитающихся им средств. Более 5,3 миллиарда гривен было распределено на 2,3 миллиона инвалидов, безработных, многодетных родителей и других категорий социально незащищенных граждан. Таким образом даже в самый разгар военных действий власти позаботились о своих гражданах.