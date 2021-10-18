Вчені назвали напій, який спалює жир під час сну

Спалюванню вісцерального жиру під час сну сприяє вживання зеленого чаю. Про це повідомляє видання Al-Quds з посиланням на дослідження вчених.





Учасники експерименту пили по 300 мілілітрів чаю сорту улун чотири рази на день. За півтора місяці обсяг їх жирової маси зменшився приблизно на кілограм. З’ясувалося, що чай покращує обмін речовин в організмі, а також збільшує швидкість метаболізму на 2,9% в порівнянні з водою . Це відповідає спалюванню в середньому близько 281 калорій в день. Також виявилося, що в ньому міститься висока кількість органічних речовин з групи флавоноїдів – катехінів. Вони можуть діяти як антиоксиданти у високій концентрації.