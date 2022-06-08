До 30 грн за куб: до опалювального сезону газ в Україні суттєво здорожчає

Газовий ринок, який в Україні наполегливо будували кілька років поспіль, більше не існує. Натомість всіма поставками ресурсу населенню знову керує «Нафтогаз». За лічені дні національний постачальник став монополістом і вже почав змінювати газовий сектор, підлаштовуючи його під свої інтереси. Одним з цих «інтересів» є власне підвищення тарифів до європейського рівня.





Можливість захопити ринок газу у НАКу з’явилася завдяки арешту корпоративних прав цілої низки облгазів. Право обслуговувати своїх клієнтів втратили 26 регіональних постачальників, внаслідок чого 8,8 млн. побутових споживачів добровільно-примусоово перейшли на обслуговування «Нафтогазу» як «постачальника останньої надії» (ПОН).

Таким чином із 40 постачальників, які працювали на ринку до цього часу, 26 вишли з гри, по суті подарувавши своїх клієнтів НАКу. І тепер «Нафтогаз», як монополіст, може встановлювати будь яку ціну на ресурс.

Поки що ця ціна – 7,96 грн за кубічний метр із ПДВ, без вартості транспортування. Однак дочірня компанія національного постачальника під назвою «Укргазвидобування» вже виставляє ресурс на біржі за ціною 29 тис. грн за 1 тис. куб. м., прив’язуючи свою ставку до вартості газу у хабах Європи.

Варто зазначити , що під-час війни потреби держави у «блакитному паливі значно знизилися. Україні зараз цілком вистачає ресурсу власного видобутку. Враховуючи собівартість українського газу, його біржева ціна може бути 7 тис. грн, ну максимум 10 тис. грн на 1 тис. куб. м. Власне виходячи з такої оптової ціни українці зараз і платять за ресурс по 7,96 грн за куб.

Якщо ж «Нафтогаз» продовжить тягнути ціни на біржі до європейських, то ближче до опалювального сезону тарифи на газ та гарячу воду у платіжках українців підскочать майже утричі. Тобто за 1 куб. м газу побутовим споживачам доведеться платити вже не 7,96 грн, а всі 28-30 грн. Саме таку ціну українці заплатять за монополію «Нафтогазу».