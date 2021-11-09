Українців переведуть на нові газові лічильники: їх вартість відіб’ється через 20 років

Днями українські парламентарі остаточно схвалили проект закону №2553, що стосується зміни одиниць розрахунку спожитого українцями газу. Нововведення поступово набиратимуть чинності потягом року починаючи з 1 травня 2022-го. Тож деяким споживачам вже зовсім скоро почнуть приходити платіжки із кВт*год замість звичних кубічних метрів.





На думку очільника Спілки споживачів компослуг України Олега Попенко, зміна одиниць обліку ресурсу є прогресивним рішенням. Таким чином ми ще більше наблизимося до стандартів Європи, де газ вже давно рахують в одиницях енергії.

До того ж новий закон практично знівелює всі питання щодо якості «блакитного палива», які останнім часом все частіше виникають у громадян. Українці скаржаться, що газ погано гріє і неприємно пахне, підозрюючи газовиків у додаванні до пального якихось домішок.

Коли газ почнуть рахувати в кіловатах, українці платитимуть виключно за його теплові властивості, а не за пусті об’єми. Тож фактично ресурс стане більш рентабельним. Однак є у новому законі і деякі прорахунки. Зокрема це стосується необхідності придбання та встановлення зовсім інших лічильників, які більшості побутових споживачів не по кишені.

«Щоб перейти на іншу систему обліку, українцям доведеться викласти немалу суму із власної кишені. До того ж заміна пристрою буде вигідна далеко не усім. Наприклад громадяни, які використовують газ лише для приготування їжі, платять за нього приблизно по 50 грн щомісяця. Тож лічильник за 20 тис. грн у них окупиться лише за кілька десятків років», – зазначив Олег Попенко.

Нагадаємо, що 15% споживачів не мають навіть звичайних «кубових» лічильників на газ і оплачують цю комунальну послугу за формулою. Тож малоймовірно, що вони наперебій купуватимуть пристрої обліку нового зразка, що є принаймні в 10 разів дорожчими.