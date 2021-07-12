Фейл року: “Нова пошта” розбила посилку на десятки тисяч гривень

Працівники «Нової пошти» припустилися помилки, яка може коштувати компанії репутації. Через неналежне поводження із посилкою клієнта було знищено товар на суму 2,8 тис. дол. Таким цінним, й до того ж крихким вантажем виявилися моделі літаків ручної роботи.





Про свою пригоду із кур’єрською службою розповів сам постраждалий на особистій Facebook-сторінці. Пан Давид Хусаїнов запакував для замовника 300 моделей літаків. Посилки такого вмісту відправляє регулярно вже понад 2,5 роки, тому усе зробив ретельно.

За пересилку крихкого товару не надто хвилювався, адже зазвичай ніяких неприємностей в процесі транспортування не траплялося. Однак все одно наголосив у заявці на забір вантажу, що товар крихкий, й на коробках потрібно розмістити спеціальні стікери. Те саме наголосив і кур’єру, що приїхав за вантажем.

Та коли всі 62 коробки привезли отримувачу, на жодній із них не було стікерів, чи бодай якихось позначок щодо крихкості вантажу. А після відкриття коробок виявилося, що жоден із літачків не пережив подорожі. Постраждалий клієнт «Нової пошти» відзначає й зовнішній вигляд пакувань. «Коробки були порвані, із дірками та вирваними шматками», – коментує пан Хусаїнов. Звісно, замовник товару від нього одразу ж відмовився.

На претензії та заяви із вимогою компенсації, які неодноразово писав постраждалий, у кур’єрській службі ніяк не відреагували. «Я навіть не міг отримати компетентну інформацію від адміністрації. А юридичний відділ взагалі мене ігнорував», – нарікає громадянин.

Така гнівна публікація у соціальній мережі спричинила миттєвий розголос. На публікацію ображеного клієнта відреагувала врешті й «Нова пошта». Представники компанії вибачилися та попросили в громадянина номер його накладної для подальшого уточнення обставин.

Відгукнулася на дану подію й голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. Вона пообіцяла провести особисту зустріч із представниками «Нової пошти», а також обговорити із юристами можливі дії щодо компанії.