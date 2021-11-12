Як уберегтися від шахраїв в чорну п’ятницю

День шопінгу у світі святкують 11 листопада, а 13 вже стартує найбільший глобальний розпродаж «Black Friday». Саме в цей період активізується чимала кількість інтернет-шахраїв. Зазвичай на розпродажі фіксується чимало звернень до поліції від обдурених громадян.





Інтернет-шахраї користуються неуважністю громадян і обіцяють неймовірні знижки, що є «солодкою наживкою» для тих, хто давно мріяв придбати дорогі товари: одяг, техніку, гаджети. У поліції дали пару корисних порад, як перевірити продавця на порядність і «не попастися на вудку».

Як розпізнати шахрая

Є явні ознаки, що вказують на аферистів в інтернеті. Оскільки всі дії це відмінно налагоджені схеми, то деякі їх особливості можна розпізнати та вберегти свої гроші. Наприклад, дуже часто шахраї пропонують купити товар зі знижкою до 95%. На додачу до нього пропонують багато сюрпризів, дописуючи «до кінця акції залишилося мало часу».

Покупець не бажаючи упускати такий шанс швидко робить онлайн замовлення. Найжахливіше, що таких жертв у одного афериста може бути до кількох сотень. Далі він просить передоплату та зникає. Повернути гроші неможливо.

По-перше, порівнюйте ціни на ті товари, які збираєтеся купувати, вони повинні бути приблизно однаковими.

Також варто враховувати такі моменти:

продавець ухиляється від накладеного платежу, вимагає повну передоплату;

мало позитивних відгуків про продавця;

немає можливості перевірити контактні номери через додатки.

Також краще завести окрему карту для покупок, та користуватися нею. Тому що при розпродажах можна легко потрапити до тих аферистів, які запитують реквізити банківської карти, а потім знімають гроші з рахунку, збільшують кредитний ліміт. Робіть покупки в перевірених магазинах, стежте за їх анонсами.