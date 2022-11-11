Зима 2022/2023 подарує кохання трьом знакам зодіаку: астрологи назвали щасливчиків

Взимку 2022/2023 деякі знаки зодіаку знайдуть своє істинне кохання. Зокрема удачу на «романтичному фронті» астрологи передбачають Дівам, Водоліям та Тільцям. Всі перешкоди, які заважали їм стати щасливими, буть зруйновані. А представники згаданих знаків врешті відчують себе потрібними та безмежно коханими.

Діва

Більшості уродженців цього знаку пощастить зустріти свою другу половинку вже у грудні. Вони миттєво закохаються та з головою пірнуть у нові стосунки. В своєму коханому/коханій Діви знайдуть усе, про що мріяли – ніжність, турботу та щирі почуття. Новий рік представники знаку найімовірніше проведуть тет-а-тет зі своєю парою. А дехто них навіть заручиться під бій курантів.

Водолій

В пошуках нових емоцій Водолії заведуть роман, на який спочатку не будуть покладати великих сподівань. Та виявиться, що партнер повністю підходить їм як ментально, так і фізично. Друга половинка буде розуміти Водоліїв з півслова та повністю поділяти їх життєві погляди. Разом вони зможуть зайнятися всім тим, що так люблять Водолії: вирушать в подорож, стрибнуть з парашутом, запишуться на кулінарні курси чи підкорять ще якусь, здавалося б недосяжну вершину. Не забракне представникам знаку і затишних вечорів перед каміном за приємними розмовами. Адже з новим коханим/коханою їм завжди буде про що поговорити.

Тілець

Вперше побачивши свою майбутню дружину чи чоловіка, Тільці зразу відчують – «це те, що треба». Пошукам справжнього кохання буде покладено край. Відтепер всі думки представників знаку цілодобово крутитимуться лише навколо нового партнера. У них одразу ж з’являться мрії про весілля та родину з купою діточок. Деякі Тільці навіть встигнуть частково втілити ці мрії в життя, запропонувавши коханій людині «жити довго і щасливо». Напевно не варто й казати, що на цю пропозицію вони отримають ствердну відповідь.