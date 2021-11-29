Українські банки будуть ретельніше перевіряти всі перекази: що зміниться для громадян

З 27 листопада в силу вступили нові правила фінансового моніторингу. Йдеться про грошові перекази, за якими зобов’язані стежити банки.





Про нововведення стало відомо сьогодні. Звичайно, банки і зараз ретельно моніторять перекази.

Наказ Мінфіну №322 зобов’язує їх повідомляти про наступні категорії переказів:

операції або спроби переказу на суму понад 400 тисяч гривень;

підозрілі операції;

зупинка фінансових операцій;

зупинка видаткових фіноперацій;

заморожування переказу, якщо є підозра на зв’язок з тероризмом.

Суттєвих змін громадяни України не відчують. Але це тільки питання часу.

Банки повідомляють про всі підозрілі факти у Фінмоніторинг. Після відомство залишає за собою право вимагати додаткову інформацію від клієнтів банку, наприклад, підтвердження походження коштів.

Фінансові установи проводять перевірки не за власним бажанням. Їх зобов’язує законодавство. У зв’язку з цим навіть перекази на невеликі суми можуть блокуватися, якщо відправник або одержувач не може підтвердити джерело. Також під суворий контроль потрапляють операції з готівкою (поповнення картки в терміналі без ідентифікації).

Посилений контроль за переказами громадян – нормальна практика розвинених країн. До того ж так влада намагається змусити українців легалізувати доходи.

У разі ігнорування вимог щодо фінансового моніторингу, банки очікують істотні штрафи. Виходить, що їм набагато вигідніше контролювати українців. Це провокує блокування навіть незначних переказів, які почастішали останнім часом.