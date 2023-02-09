«Нова пошта» почне випускати власні картки: з їх допомогою українці зможуть оплачувати посилки в кредит

«Нова пошта» почне випускати власні картки по аналогії з банківськими. Вони будуть працювати на базі платіжної системи компанії NovaPay. Вихід провідного поштового оператора країни на ринок платіжних карт запланований на третій квартал 2023 року. Про це повідомив генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко.

Кривошапко зазначив, що зараз йде активна підготовка інфраструктури «Нової пошти» до появи нового сервісу. Зокрема змінити та вдосконалити потрібно програмне забезпечення та офісну систему компанії. Контакт-центр «Нової пошти» переведуть на роботу в режимі 24/7, та й загалом майже в кожному департаменті «Нової пошти» будуть запроваджені певні нововведення. До речі, у зв’язку з цим компанія планує суттєво збільшити свій штат.

Голова NovaPay також розповів, які можливості з’являться у клієнтів, коли «Нова пошта» розпочне емісію власних карток. Перш за все їм стане значно простіше оплачувати посилки та отримувати накладені платежі. Ці операції можна буде проводити напряму, без посередництва банків. Крім того на картках планують відкрити кредитний ліміт. Тож отриману посилку можна буде оплатити навіть якщо на рахунку клаєнта зовсім не буде коштів.

Амбіції щодо випуску власних карт у «Нової пошти» були давно. Тож частково інфраструктура поштового оператора вже готова до нововведень. Проте роботи ще чимало, тому запуск нового продукту і відклали аж на третій квартал.

Ще одним фактором, який вплинув на плани «Нової пошти», стало рішення Верховної Ради. Влітку парламентарі проголосували за те, щоб дозволити небанківським установам відкривати рахунки та випускати власні карти. Цей закон мав набрати чинності 1 грудня 2022 року з перехідним періодом у 60 днів. Та потім депутати змінили своє рішення і перенесли термін реалізації нововведення на 1 березня. Тож принаймні до березня випуск карток від NovaPay буде вважатися незаконним.

Нагадаємо, що компанія «Нова пошта» зараз активно відкриває відділення у сусідній Польщі. Наразі вже працює 15 філій, в яких клієнтів обслуговують як на українській так і на польській мовах.