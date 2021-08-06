Части украинцев придется потратить еще 8000 гривен на газ: без прибора его отключат

С 2023 года украинцам, у которых нет индивидуальных газовых счетчиков, отключат газоснабжение. Именно такую информацию недавно обнародовали в Министерстве энергетики. Касается санкция в большинстве своем домохозяйств, использующих «голубое топливо» только для приготовления пищи. А их в стране сейчас насчитывается около 2,15 млн. Каким же образом в министерстве предлагают решить проблему отсутствия приборов? Неужели гражданам придется устанавливать дорогостоящий счетчик за свои деньги?





Украинское законодательство в общем то предусматривает бесплатную установку газовых счетчиков. Но в государственный бюджет такие расходы не заложены. Определенный объем средств на эти цели формируется у компаний-газопоставщиков с доходов за предоставление услуг. Однако суммы этой хватит только на небольшую часть домов без счетчиков. Конечно граждане могут установить устройство учета и за собственные деньги. Но механизма последующей компенсации потребителям таких расходов в Украине до сих пор нет.

Кто должен установить счетчик?

Первоначально ответственность за установку счетчика возлагается на газовые компании. Для этого они должны использовать средства, которые население платит за транспортировку газа. Тем не менее приобрести и установить такое количество счетчиков при актуальных тарифах невозможно. Чтобы выполнить поставленную Минэнергетики задачу до 2023 года, компаниям нужно увеличить ставку за транспортировку ресурса в 4-5 раз.

Например, в 2021 году в тарифы столичной компании «Киевгаз» были заложены расходы на счетчики в сумме 182,62 млн грн. Даже если брать в расчет минимальную стоимость счетчика 4 тыс. грн (цена колеблется от 4 до 8 тыс. грн), оборудовать ими на средства газопоставщика получится только 45 655 квартир. Тогда как в Киеве установить отдельное устройство учета необходимо аж 70% домохозяйств.

Что будет, если установить устройство за свой счет?

Во-первых, приобретение счетчика многим гражданам просто не выгодно. Они могут и дальше платить за газ по установленной норме 3,28 кубометра на домохозяйство, что фактически соответствует всего 25 грн в месяц.

Принести пользу индивидуальное устройство учета может только украинцам которые сейчас платят за газ по общедомовому счетчику. Ведь для них среднее по дому количество использованных «кубов» часто получается выше, чем индивидуальное потребление.

Установив за свой счет отдельный счетчик, такое домохозяйство сможет окупить его стоимость за счет экономии примерно в течение 6 лет. Но в таком случає потребитель может также потребовать у своего газопоставщика компенсации стоимости устройства в судебном порядке.