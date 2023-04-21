Больше не вернется в Украину: блогер шокировал диагнозом Олега Винника

Украинский певец Олег Винник, пользующийся большим авторитетом в стране, после начала полномасштабного конфликта словно испарился и прекратил общение со своими сторонниками.

Валерия Барон, лидер официального фан-клуба Винника, ранее упоминала, что проблемы со здоровьем художника не позволяют ему появляться на публике, хотя и не сообщила подробностей о его состоянии.

Украинский блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале раскрыл характер проблем со здоровьем звезды, заявив, что Винник борется с последствиями рака:

“Винник борется с раком. Никто из других знаменитостей, таких как Слава Демин, Маша Ефросинина или Оля Полякова, не захотел раскрывать диагноз, так как наша индустрия развлечений достаточно сдержанна и все держат приятный фасад. У него был тяжелый период, и сейчас он проходит лечение в Берлине“, – сказал Беспалов.

Беспалов также отметил, что источники в клинике, где проходит лечение Винник, сообщили ему, что певец не собирается возвращаться в Украину:

“Изучив европейские источники патентов на торговые марки, выяснилось, что Олег Винник успешно запатентовал свое имя в Германии. Таким образом, велика вероятность, что Олег не вернется”, – добавил Беспалов.

Несмотря на его отсутствие в социальных сетях, сообщается, что Олег Винник поддерживает Украину и ее солдат. Артист основал благотворительный фонд “Вовчица”, который сначала закупал автомобили для Вооруженных сил, а теперь приобретает дополнительное военное оборудование.