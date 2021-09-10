Як мінімум на 40%: українців попередили про здорожчання комуналки

З наближенням холодів українців очікує чергове здорожчання комунальних послуг. Вже зараз природний газ та вугілля – основна сировина для опалення домівок – суттєво додали в ціні. Не відстають і продукти харчування. Хліб, яйця, соняшникова олія, молочні продукти щодня стають все більш вартісним задоволенням. Що ж далі?





Свою думку на ситуацію із цінами в України висловив колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Екс-чиновник впевнений, що опалювальний сезон 2021/2022 не принесе українцям нічого хорошого. Через здорожчання газу, яке розпочалося ще навесні, тепло в оселях вартуватиме нам принаймні у 1,5 раза більше ніж торік. А на зимові витрати жителів сіл своєю чергою вплине вартість вугілля, яке вже майже на «ціну золота».

Поки що вітчизняні ТКЕ можуть закуповувати ресурс у «Нафтогазу» за зниженою ціною. Однак газ за 7,42 грн за «куб» доступний комунальникам лише в обмеженій кількості. Коли цей ліміт буде вичерпано, докуповувати сировину доведеться за ринковою ціною, яка в Україні зараз дорівнює 20 грн на 1 куб. м. Таким чином суми в платіжках українців за тепло та гарячу воду зростуть у межах 40-70%.

Здорожчання енергоресурсів матиме вплив і на вартість продуктів харчування. Зокрема дорожчими стануть товари, які вимагають термічної обробки. Випікання хліба, переробка насіння соняшника в олію, виробництво продуктів з молока – усе це вимагає витрати великої кількості електроенергії та газу. Тож частину витрат на енергоджерела виробники перекладуть безпосередньо на споживачів.

«Наскільки сильно вдарить стрибок цін на нашу платоспроможність? Найімовірніше вона знизиться на 20-30%. Адже здорожчає геть усе: від комуналки до продуктів харчування. В таких умовах нам цілком може загрожувати інфляція та девальвація національної валюти. Тож пенсіонерам та соціально незахищеним прошаркам населення доведеться нелегко», – резюмував екс-міністр.