В березні українцям підвищать пенсії: деяким пенсіонерам доплатять по 1500 грн

У березні 2023 року українським пенсіонерам проіндексують пенсійні виплати. В результаті перерахунку доходи громадян похилого віку зростуть в середньому на 20%. Однак не всі пенсіонери отримають однакову підвишку. Кому та скільки доплатять?

Пенсія зросте майже на 20%

Перш за все індексація пенсій торкнеться громадян, яким виплати призначили до 2020 року за Законом №1058. Таких пенсіонерів в Україні близько 5,2 млн. Їх доходи після перерахунку зростуть на 19,7% від середньої зарплатні, на базі якої проводиться розрахунок пенсії.

На таку саму частку 19,7% збільшиться сума виплат в українців із мінімальною пенсією. Підвишку вони отримають за рахунок збільшення фіксованого розміру мінімальної пенсії. Тобто проіндексують виплати, які вже включають в себе доплату до рівня гарантованого мінімального доходу пенсіонерів. До слова таких громадян похилого віку в Україні зараз нараховується 4,2 млн. Доходи у них збільшаться на 420-520 грн.

Колишнім працівникам силових відомств (таких пенсіонерів в Україні 0,5 млн) виплати проіндексують на ті самі 19,7%, але вже у повному обсязі. Також всю суму пенсії проіндексують 94,5 тис. українців, що стали інвалідами в результаті аварії на ЧАЕС.

Доплатять не більше 100 грн

Не порадує індексація лише українців, які вийшли на пенсію після 2020 року. Для них підвишка складе не більше 100 грн. Індексувати всю суму виплат їм не будуть, адже ця категорія пенсіонерів і так має значно більший дохід, ніж решта громадян похилого віку.

Справа в тому, що пенсію їм рахували на базі значно вищої середньої зарплатні, ніж пенсіонерам, що оформлялися до 2020 року. Тож якби пенсіонерам нового покоління проіндексували виплати так само, як і всім іншим, утворився б значний розрив між їх доходами.

Не більше за 1500 грн

Щоб рівномірно підвищити доходи всім пенсіонерам в уряді також ввели певні обмеження на індексацію. Мінсоцу заборони підвищувати виплати більш ніж на 1500 грн. Це обмеження стосується всіх категорій пенсіонерів та отримувачів інших видів страхових виплат.

Загалом у березні 2023 року пенсії підвищать 10,5 мільйона пенсіонерів. Таким чином уряд підтримає найбільш вразливу категорію громадян, які вже не можуть працювати та повністю залежать від державних виплат.