Справжня катастрофа: представників трьох знаків зодіаку до кінця літа переслідуватимуть нещастя

Друга половина літа для трьох знаків зодіакального кола видасться вкрай невдалою. За кожним поворотом на них будуть чигати неприємності. Жодного задуму не вдасться реалізувати до ладу, а гроші будуть зникати наче вода крізь пальці.





У найбільшій небезпеці, на думку астрологів, опиняться Близнюки, Діви та Водолії.

Через негативний вплив планети Сатурн представники цих знаків будуть почуватися «не в своїй тарілці» та стануть фактично безпорадними перед проблемами.

Близнюки

Представників цього знаку чекає серйозний провал на роботі, за який вони поплатяться значною частиною свого доходу. Зірвана угода чи погано виконаний проект підірвуть авторитет Близнюків. Вони зневіряться у своїх силах і можуть навіть впасти у депресію. В особистому житті уродженців знаку також не все буде гладко. Близнюки можуть серйозно посваритися з другою половинкою, внаслідок чого їхні стосунки опиняться під загрозою. Астрологи радять їм не спішити з висновками, натомість спробувати заспокоїтися та ще раз обговорити проблему.

Діва

На Дів до кінця літа чекає багато відряджень. Вони постійно будуть у роз’їздах, що може принести їм певні незручності і навіть втрати. Представники знаку ризикують загубити цінні речі або ж стати жертвами шахраїв. Саме тому їм не варто ані на хвилину втрачати пильності. У родині через постійну відсутність Дів можуть початися сварки. Однак якщо уродженці знаку не будуть дозволяти собі зайвого і втримають гостре слівце за зубами, небезпека конфлікту скоро мине.

Водолій

Уродженці знаку, які звикли до свободи думок та дій, у найближчі два місяці будуть просто прив’язані до робочого місця. Матеріальні проблеми змусять Водоліїв поринути в обов’язки і на певний час забути про відпочинок. Тимчасова скрута може стати приводом для сварок із коханою людиною. Та в цій ситуації Водоліям варто сховати своє его, не огризатися і не підігрівати атмосферу. Як тільки фінансові справи налагодяться, стосунки у парі також стануть більш гармонійними.