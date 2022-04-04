Дієтолог розвіяв міфи про «легкі» продукти для спалювання жиру

Прийнято вважати, що для схуднення варто обмежувати себе лише в шкідливих продуктах : випічці, солодощах, смаженому м’ясі і так далі. Через відмову від цього люди починають налягати на «корисності» на кшталт горіхів, авокадо, оливкової олії, йогурту тощо. Дієтолог Енкарні Перес зголосився розвіяти міфи про «легкі» продукти для позбавлення зайвих кілограмів. Про це пише Lavanguardia.





За словами експерта, поширеною помилкою багатьох людей, які бажають скинути вагу, є вживання «легкого» салату з авокадо, приправленого оливковою олією, до якої додають волоські горіхи, яйця, тунець.

«В результаті можна легко отримати у блюді 1500 калорій. Що майже дорівнює денній нормі калорій, якщо ви хочете схуднути», — стверджує фахівець у галузі харчування.

Енкарні Перес упевнений, що людям, які худнуть, слід вживати деякі корисні продукти в помірних кількостях і обережно їх комбінувати.

“Зловживаючи ними, людина набирає вагу, навіть не усвідомлюючи цього” , – сказав дієтолог.

Він також закликав тих, хто худне, відмовитися від ненасичувальних продуктів на кшталт алкоголю, ковбасних виробів, йогуртів, в’ялених сирів та іншого. Альтернативою всьому цьому може бути корисне перекушування – морквина, яблуко, банан, сухофрукти або тарілка з вівсяними пластівцями, заправлена ​​натуральним йогуртом.

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