Фатальний рік: яким знакам зодіаку не щаститиме у 2023-му

Наступний 2023 рік принесе представникам трьох зодіакальних знаків чимало неприємностей. Особливо складним для них буде період із січня до березня, коли ретроградний Марс буде перебувати у знаку Близнюків.

Найсерйозніші проблеми на початку року астрологи передрікають Овенам, Тільцям та Терезам. З березня їх життя почне потроху налагоджуватися, однак біда буде ходити за ними слід у слід. Тож до кінця 2023 року представникам цих трьох знаків потрібно бути насторожі.

Овен

Недоброзичливців навколо Овенів набагато більше, ніж вони вважають. У цьому уродженці знаку дуже скоро переконаються, отримавши удав в спину від людини, якій безмежно довіряли. Після такої зради Овени замкнуться в собі і зовсім перестануть вірити людям.

Ще однією проблемою, яка зіпсує Овенам початок року, стане безгрошів’я. Їм раптово зменшать зарплатню саме тоді, коли гроші будуть вкрай необхідні. Через це Овени можуть влізти в борги, які будуть віддавати щонайменше до кінця року.

Тілець

У Тільців наступний рік почнеться із неприємностей на роботі. До березня у них все буде валитися з рук. Через постійні провали кар’єра представників знаку опиниться під серйозною загрозою, а декого з них навіть звільнять.

До професійного провалу додасться ще й кілька побутових проблем. Вони псуватимуть Тільцям настрій, а деяких особливо чутливих представників знаку можуть загнати у депресію. Але найгірше у цій ситуації те, що виплутуватися з проблем Тільцям доведеться самостійно. Адже в критичний момент їм не захочуть допомогти навіть найближчі друзі.

Терези

На Терезів у 2023 році очікує саме те, чого вони найбільше бояться. Уродженців знаку зрадить кохана людина. Терези довго не зможуть оговтатися від лиха, що їх спіткало. Протягом певного часу вони зовсім не відчуватимуть у собі сил жити далі.

Саме в цей, і без того складний для Терезів момент, у них почнуться проблеми з колегами. Уродженці знаку стануть жертвами наклепу. Щоб вибратися з цієї історії без втрат, їм доведеться зібрати останні сили та відстояти свою правоту.