Шахрайка обманювала пенсіонерів, прикидаючись лікаркою: у довірливих стареньких вона виманила 200 тис. грн

В Україні затримали шахрайку, яка, прикидаючись лікаркою, обманювала українців на величезні суми. Своїми жертвами жінка зазвичай обирала людей похилого віку. Вони більш довірливі, а тому були для зловмисниці «легкою здобиччю». Вона повідомляла пенсіонерам, що хтось з їх родичів потрапив у аварію і їм терміново потрібні гроші на лікування.

Жінка спершу телефонувала своїм потенційним жертвам та розповідала сумну історію про травмованого родича. А коли вони погоджувалися дати грошей на лікування, особисто приїздила до пенсіонерів за готівкою.

Аферисткою виявилася 33-річна киянка. Та оскільки працювала вона здебільшого у Чернігові та Чернігівській області, затримала її саме місцева поліція. Використовуючи класичну схему «Ваш родич потрапив у ДТП» жінка «обчистила» чернігівських пенсіонерів майже на 200 тис. грн.

Пошуком шахрайки правоохоронні органи зайнялися після того, як до них звернулося одразу кілька постраждалих. У кожного з них жінка виманила досить велику суму грошей. Обдурені пенсіонери докладно розповіли як діяла зловмисниця та описали її зовнішність. Завдяки цій інформації аферистку й вдалося впіймати.

Після затримання шахрайки, працівники поліції провели обшук у її помешканні в Києві. В ході обшуку вони виявили готівку у гривнях та інших валютах, а також кількадесят чеків з платіжних терміналів. Наразі у справі затриманої все ще триває досудове розслідування. За скоєне їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Варто зазначити, що за останній рік в Україні майже у півтора рази почастішали випадки шахрайства. Причому аферисти тепер працюють не лише за «класичними» схемами, але й активно вигадують нові способи обдурити українців. Зокрема чимало нових «сценаріїв» грунтується на темі війни. Зловмисники прикидаються представниками благодійних організацій, що збирають гроші на потреби армії, волонтерами та навіть працівниками ГУР.