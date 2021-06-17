Ну ка за работу: в Украине станет больше рабочих дней

Депутаты от партии «Слуга народа» выдвинули предложение отменить традиционный для Украины перенос выходного дня. Они утверждают, что большее количество рабочих дней положительно повлияет на эффективность труда украинцев.





Предложение сразу же было прописано в проекте закона №4597. Его автором стала Галина Третьякова, глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики. Ее поддержал ряд однопартийцев.

Почему нужно «урезать» количество выходных?

Авторы законопроекта об отмене переноса выходных дней аргументируют свою позицию несколькими тезисами:

ряд нерабочих дней усложняет сотрудникам возвращения к обычному рабочему темпу;

несколько выходных подряд снижают эффективность труда;

перенос праздничных дней – «окостеневшая советская традиция», от которой нужно избавиться.

Далеко не со всеми этими утверждениями соглашаются эксперты в сфере найма и управления персоналом. Ведь необходимость нормального отдыха – обязательное условие эффективной жизненной позиции и качества труда. Во многих европейских странах уже не первый год пытаются перестроить режим работников на 4-дневную трудовую неделю, а иногда и уменьшить продолжительность рабочего дня.

Поспорить можно и с утверждением о «советском наследии». Традиция переноса выходных появилась в Украине только в 2011 году. Главной причиной такого новшества тогда стало воскресное празднование религиозных праздников, в частности Троицы и Пасхи. В СССР же религиозные праздники никогда в расчет не брались.

Сколько выходных отменят?

Число «украденных» у нас выходных будет ежегодно варьироваться. Ведь только Пасха и Троица всегда приходятся на воскресенье. Другие же праздники каждый год меняют день недели. К примеру, на 2021 таких перенесенных праздничных дней приходится всего 3.

В общем же в Украине 11 государственных выходных. Заметим, что это не так уж и много. Даже в Японии, которая славится самой работящей нацией, аж 16 праздничных выходных в год.

Принимая во внимание регистрацию законопроекта 15-ю депутатами из монобольшинства, и авторство главы профкомитета, есть большая вероятность, что закон все-таки будет принят. Поэтому вскоре станет окончательно известно на какое количество выходных дней мы сможем рассчитывать.