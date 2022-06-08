Черная полоса: каким знакам зодиака в июне придется несладко

Июнь для некоторых знаков зодиакального круга станет очень непростым периодом. Несчастья посыпятся на них одно за другим, а неприятные сюрпризы будут подстерегать за каждым поворотом. Поэтому Козерогам, Водолеям и Девам следует быть настороже.





Козерог

Самые большие проблемы ждут Козерогов в профессиональной сфере. Меркурий в созвездии Тельца угрожает представителям знака многочисленными конфликтами с руководством и коллегами. Некоторые Козероги «на эмоциях» даже решат уволиться. Однако не стоит торопиться, ведь так можно остаться совсем без дохода. Еще одной неприятностью июня для уроженцев знака может стать ссора с любимым человеком. Астрологи советуют Козерогам на мгновение забыть о своей принципиальности и пойти на компромисс ради мира в семье.

Водолей

У Водолеев в этом месяце полностью исчезнет мотивация к работе. Они будут депрессивными и безынициативными. Ни одну задача или проект не получится довести до конца, так что о повышении зарплаты или премии в июне можно даже не мечтать. В отношениях Водолеев также ждет не лучший период. Возможны недоразумения и обиды, которые надолго испортят жизнь как представителю знака, так и его второй половинке. А в некоторых случаях возможно даже окончательное завершение отношений.

Дева

Влияние Юпитера чревато для Дев серьезными финансовыми проблемами и неурядицами на работе. Все их планы пойдут кувырком из-за непредсказуемых событий. Это изрядно потрепает Девам нервы. Они могут принять неверное решение и потерять значительную сумму денег. Без ссор с любимым человеком тоже не обойдется. Из-за безосновательных подозрений второй половинки разгорится самый настоящий скандал, который может закончиться даже разрывом отношений. Поэтому астрологи советуют уроженцам знака Дев, что бы ни случилось, держать себя в руках и не давать волю негативным эмоциям.