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Евро резко пошел вгору: курс валют на среду, 20 июля
Европейская валюта резко пошла вгору в Украине. По сравнению со вторником она подорожает сразу на 33 копейки. Национальный банк Украины установил курс Евро на среду, 20 июля, на уровне 29 гривен и 99 копеек.
За польский злотый будут просить 6 гривен и 30 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 7 копеек.
Доллар фиксированный – 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 20 июля 2022
|Код цифровий
|Код літерний
|Кількість одиниць валюти
|Назва валюти
|Офіційний курс
|036
|AUD
|1
|Австралійський долар
|20,1815
|944
|AZN
|1
|Азербайджанський манат
|17,2646
|933
|BYN
|1
|Білоруський рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарський лев
|15,3376
|410
|KRW
|100
|Вона
|2,2268
|344
|HKD
|1
|Гонконгівський долар
|3,7267
|208
|DKK
|1
|Данська крона
|4,0293
|840
|USD
|1
|Долар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Євро
|29,998
|818
|EGP
|1
|Єгипетський фунт
|1,547
|392
|JPY
|10
|Єна
|2,1281
|985
|PLN
|1
|Злотий
|6,3019
|356
|INR
|10
|Індійська рупія
|3,6589
|124
|CAD
|1
|Канадський долар
|22,6107
|191
|HRK
|1
|Куна
|3,9938
|484
|MXN
|1
|Мексиканське песо
|1,4367
|498
|MDL
|1
|Молдовський лей
|1,5147
|376
|ILS
|1
|Новий ізраїльський шекель
|8,5147
|554
|NZD
|1
|Новозеландський долар
|18,2404
|578
|NOK
|1
|Норвезька крона
|2,9505
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,717
|643
|RUB
|10
|Російський рубль
|5,2436
|946
|RON
|1
|Румунський лей
|6,073
|360
|IDR
|1000
|Рупія
|1,9533
|702
|SGD
|1
|Сінгапурський долар
|21,0149
|960
|XDR
|1
|СПЗ (спеціальні права запозичення)
|38,6119
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,0927
|949
|TRY
|1
|Турецька ліра
|1,6635
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,5465
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлінгів
|35,1644
|203
|CZK
|1
|Чеська крона
|1,222
|752
|SEK
|1
|Шведська крона
|2,8587
|756
|CHF
|1
|Швейцарський франк
|30,2298
|156
|CNY
|1
|Юань Женьміньбі
|4,3397
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