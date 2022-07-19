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Евро резко пошел вгору: курс валют на среду, 20 июля

19.07.2022
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Европейская валюта резко пошла вгору в Украине. По сравнению со вторником она подорожает сразу на 33 копейки. Национальный банк Украины установил курс Евро на среду, 20 июля, на уровне 29 гривен и 99 копеек.

За польский злотый будут просить 6 гривен и 30 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 7 копеек.

Доллар фиксированный – 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 20 июля 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 20,1815
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2646
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 15,3376
KRW 100 Вона 2,2268
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7267
DKK 1 Данська крона 4,0293
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 29,998
EGP 1 Єгипетський фунт 1,547
JPY 10 Єна 2,1281
PLN 1 Злотий 6,3019
INR 10 Індійська рупія 3,6589
CAD 1 Канадський долар 22,6107
HRK 1 Куна 3,9938
MXN 1 Мексиканське песо 1,4367
MDL 1 Молдовський лей 1,5147
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,5147
NZD 1 Новозеландський долар 18,2404
NOK 1 Норвезька крона 2,9505
ZAR 1 Ренд 1,717
RUB 10 Російський рубль 5,2436
RON 1 Румунський лей 6,073
IDR 1000 Рупія 1,9533
SGD 1 Сінгапурський долар 21,0149
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,6119
KZT 100 Теньге 6,0927
TRY 1 Турецька ліра 1,6635
HUF 100 Форинт 7,5465
GBP 1 Фунт стерлінгів 35,1644
CZK 1 Чеська крона 1,222
SEK 1 Шведська крона 2,8587
CHF 1 Швейцарський франк 30,2298
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3397

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19.07.2022
1 хвилина на прочитання
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