Евро резко пошел вгору: курс валют на среду, 20 июля

Европейская валюта резко пошла вгору в Украине. По сравнению со вторником она подорожает сразу на 33 копейки. Национальный банк Украины установил курс Евро на среду, 20 июля, на уровне 29 гривен и 99 копеек.





За польский злотый будут просить 6 гривен и 30 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 7 копеек.

Доллар фиксированный – 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 20 июля 2022